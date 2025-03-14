ИТ-кампус НЕЙМАРК представили министру экономического развития России

Расположенные на Малой Ямской улице здания предлагают благоприятные условия для жизни и учебы. В текущем году запланированы работы по улучшению прилегающей территории и заселение первых жильцов.
Незадолго до этого было получено разрешение на возведение финальной, пятой очереди ИТ-кампуса — основного учебного корпуса на Дальней улице. Проект предусматривает строительство шестиэтажного здания площадью свыше 34,3 тыс. кв. метров. Главный хаб сможет одновременно вместить 2850 учащихся.
Кампус задуман не только как ключевой центр ИТ-образования, но и как важная составляющая развития исторического центра Нижнего Новгорода.