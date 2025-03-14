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Главные новости 14 марта 2025 года

Последние новости за сегодня — 14 марта 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 14 марта 2025 года.

Трамп раскрыл, что США обсуждают с Украиной потерю территорий

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда обсуждает с украинцами участки, которые могут быть потеряны в случае заключения мирного соглашения с Россией. Для урегулирования конфликта Киеву придется пойти на территориальные уступки. Деталей договоренностей американский лидер не раскрыл.

Уолтц заявил об осторожном оптимизме США в отношении сделки РФ и Украины

Источник: AP 2024

Советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон с «осторожным оптимизмом» смотрит на вероятность заключения соглашения между Украиной и Россией. В Штатах понимают, что обе стороны должны будут пойти на уступки, чтобы достичь договоренности.

США ужесточили санкции против банковского сектора и энергетики РФ

Источник: AP 2024

Белый дом усилил антироссийские санкции, направленные против нефтегазового и банковского сектора. Иностранные компании теперь не смогут проводить оплату за нефть и газ от российских поставщиков через российские банки, находящиеся под ограничениями. Такое решение Вашингтона, скорее всего, приведет к скачку цен на энергоносители.

Песков прокомментировал решение ЕСПЧ по Одессе

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) «проблеском здравого смысла». ЕСПЧ признал власти Украины виновными в бездействии вместо предотвращения насилия и спасения жизней людей во время пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

США и «Газпром» могут стать партнерами в международных проектах

Источник: РИА "Новости"

Вашингтон и Москва обсуждают сотрудничество в крупных международных проектах с участием «Газпрома». Об этом сообщило агентство Bloomberg. По данным СМИ, переговоры находятся на начальной стадии и могут касаться проектов в Азии и Европе.