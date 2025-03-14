Главные новости 14 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 14 марта 2025 года.
Трамп раскрыл, что США обсуждают с Украиной потерю территорий
Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда обсуждает с украинцами участки, которые могут быть потеряны в случае заключения мирного соглашения с Россией. Для урегулирования конфликта Киеву придется пойти на территориальные уступки. Деталей договоренностей американский лидер не раскрыл.
Уолтц заявил об осторожном оптимизме США в отношении сделки РФ и Украины
Советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон с «осторожным оптимизмом» смотрит на вероятность заключения соглашения между Украиной и Россией. В Штатах понимают, что обе стороны должны будут пойти на уступки, чтобы достичь договоренности.
США ужесточили санкции против банковского сектора и энергетики РФ
Белый дом усилил антироссийские санкции, направленные против нефтегазового и банковского сектора. Иностранные компании теперь не смогут проводить оплату за нефть и газ от российских поставщиков через российские банки, находящиеся под ограничениями. Такое решение Вашингтона, скорее всего, приведет к скачку цен на энергоносители.
Песков прокомментировал решение ЕСПЧ по Одессе
США и «Газпром» могут стать партнерами в международных проектах
Вашингтон и Москва обсуждают сотрудничество в крупных международных проектах с участием «Газпрома». Об этом сообщило агентство Bloomberg. По данным СМИ, переговоры находятся на начальной стадии и могут касаться проектов в Азии и Европе.