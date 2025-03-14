Главные новости 14 марта 2025 года

Белый дом усилил антироссийские санкции, направленные против нефтегазового и банковского сектора. Иностранные компании теперь не смогут проводить оплату за нефть и газ от российских поставщиков через российские банки, находящиеся под ограничениями. Такое решение Вашингтона, скорее всего, приведет к скачку цен на энергоносители.