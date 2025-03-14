Участки трасс Тюмень — Омск и Челябинск — Новосибирск закрыли из-за непогоды

В пятницу, 14 марта, в Омской области ограничили движение пассажирского транспорта и грузовиков на участках федеральных трасс Тюмень — Омск и Челябинск — Новосибирски и-за мокрого снега и ледяного дождя. Проезд закрыт с 09:30 и будет открыт ориентировочно в 14:00, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.