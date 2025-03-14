Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай возобновит автобусные маршруты в Талдыкорган и Ушарал

АСТАНА, 14 мар — Sputnik. Китай снова отправит пассажирские автобусы в Талдыкорган и Ушарал, сообщает Синьхуа.

Источник: Официальный сайт премьер-министра Республики Казахстан

Две транспортные компании из КНР и Казахстана подписали соглашение о восстановлении работы автобусных маршрутов пассажирских перевозок.

Пункт отправления — город Алашанькоу Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Данный шаг направлен на расширение международной транспортной сети, охватывающей Китай и Казахстан, а также содействие межрегиональной взаимосвязанности и двусторонним обменам в сфере экономики, торговли и культуры.

говорится в сообщении

Представители предприятий заявили, что стороны будут тесно сотрудничать для обеспечения эффективного и безопасного функционирования восстановленных маршрутов, а также изучать возможность открытия новых маршрутов трансграничных перевозок для стимулирования развития двусторонних обменов в областях торговли и туризма.

Расстояние от Алашанькоу, расположенного на границе Китая и Казахстана, до Талдыкоргана составляет примерно 190 километров, а до Ушарала — 560 километров.