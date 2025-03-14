Китай возобновит автобусные маршруты в Талдыкорган и Ушарал

Представители предприятий заявили, что стороны будут тесно сотрудничать для обеспечения эффективного и безопасного функционирования восстановленных маршрутов, а также изучать возможность открытия новых маршрутов трансграничных перевозок для стимулирования развития двусторонних обменов в областях торговли и туризма.