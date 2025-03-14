Китай возобновит автобусные маршруты в Талдыкорган и Ушарал

Две транспортные компании из КНР и Казахстана подписали соглашение о восстановлении работы автобусных маршрутов пассажирских перевозок.
Пункт отправления — город Алашанькоу Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Данный шаг направлен на расширение международной транспортной сети, охватывающей Китай и Казахстан, а также содействие межрегиональной взаимосвязанности и двусторонним обменам в сфере экономики, торговли и культуры.
Представители предприятий заявили, что стороны будут тесно сотрудничать для обеспечения эффективного и безопасного функционирования восстановленных маршрутов, а также изучать возможность открытия новых маршрутов трансграничных перевозок для стимулирования развития двусторонних обменов в областях торговли и туризма.
Расстояние от Алашанькоу, расположенного на границе Китая и Казахстана, до Талдыкоргана составляет примерно 190 километров, а до Ушарала — 560 километров.