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У кого-то выходные начнутся в пятницу: В Кишиневе массово отключают электричество — публикуем адреса

Публикуем адреса, по которым отключат электричество в Кишиневе в пятницу, 14 марта 2025.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в пятницу, 14 марта 2025.

Ботаника.

Христо Ботева, 11/1, 13/1, 23/3, 25, 27, 29, 29A, Индепенденцей, 1, 1/1, 1A, Теилор, 10, Т. Стришка, 999 — с 08:50 до 16:40.

Мунчешть, 793/2 — с 09:30 до 12:30.

Четатя Албэ, 2−14, 16b, 20, 11/1, 11/2, 13, 15, 15b, Диминеций, 28, 41, 51B, Л. Димитриу, 12, 21, 23, 35/1 — с 09:00 до 17:00.

Буюканы.

Букурией, ⅓, ⅙, 12A, 14, Каля Ешилор, ⅖, Колумна, 170, 174 — с 09:40 до 17:00.

Каля Ешилор, 26, 57/2, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/5, 59/6, 61, 61/1, 61/4, 61/5, 61/6, 61/12, 69, 999 — с 09:50 до 17:00.