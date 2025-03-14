Как в Алматы борются с крысами, рассказали в акимате

Кроме того, с 10 по 16 марта 2025 года в рамках второй недели кампании «Алматы — наш общий дом» — «Чистые парки и скверы» также пройдут масштабные экологические акции, направленные на благоустройство общественных пространств, озеленение и уборку мусора.