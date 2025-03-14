Москвичи сдали на переработку более 48 тысяч новогодних деревьев

Во время акции «Елочный круговорот» горожане сдали более 48 тысяч елей, сосен и пихт. После праздников москвичи принесли хвойные деревья в специальные пункты сбора, подарив символу Нового года вторую жизнь. Акция продолжалась с 2 января по 3 марта, елки можно было сдать ежедневно и круглосуточно.
Собранные деревья отправили на переработку. Стволы и ветки измельчили в щепу, которую используют в вольерных комплексах. Она также служит удобрением для почвы, применяется для отсыпки дорожек в парках и в ландшафтном дизайне. Из сданных в рамках акции этого года деревьев получили более 200 кубометров щепы.
«С каждым годом участников акции становится все больше, популярность “Елочного круговорота” растет. В 2025-м хвойных деревьев принесли почти на 20 процентов больше, чем в 2024-м. Жители столицы стремятся к экологичному образу жизни, а город создает условия для грамотной утилизации вторичных материалов. Пункты приема — 165 точек — работали по всей Москве, в каждом административном округе. Найти ближайшую площадку легко: достаточно заглянуть на карту проекта “Экоточки Москвы” и выбрать подходящий адрес», — рассказала Юлия Урожаева, руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Москвичи внимательно отнеслись к рекомендациям: хвойный материал сдавали без мишуры, аккуратно сняв с дерева все украшения и освободив от упаковки. Это необходимо, чтобы не нанести вред природе, животным и не испортить перерабатывающее оборудование.
Акция «Елочный круговорот» полюбилась москвичам — с каждым годом она становится все популярнее. О вовлеченности жителей в экологию говорит их активное участие в проекте «Город заданий». Москвичи выполняли задания, связанные с акцией «Елочный круговорот», при этом они узнавали, как правильно утилизировать елки, сообщали о тех, что выброшены в неположенных местах, и сдавали свои деревья в экопункты. Участникам, которые соблюдали все условия заданий, начисляли баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно было использовать для получения сувениров из эксклюзивной новогодней коллекции с символикой электронных проектов столицы, а также товаров и услуг партнеров программы или направить на благотворительность.
В этом году участники проекта «Город заданий» успешно выполнили задания по тематике акции «Елочный круговорот» более 80 тысяч раз.
Участники проекта «Город заданий» смогут присоединиться к акции «Елочный круговорот» и получить городские баллы.