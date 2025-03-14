Москвичи сдали на переработку более 48 тысяч новогодних деревьев

Акция «Елочный круговорот» полюбилась москвичам — с каждым годом она становится все популярнее. О вовлеченности жителей в экологию говорит их активное участие в проекте «Город заданий». Москвичи выполняли задания, связанные с акцией «Елочный круговорот», при этом они узнавали, как правильно утилизировать елки, сообщали о тех, что выброшены в неположенных местах, и сдавали свои деревья в экопункты. Участникам, которые соблюдали все условия заданий, начисляли баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно было использовать для получения сувениров из эксклюзивной новогодней коллекции с символикой электронных проектов столицы, а также товаров и услуг партнеров программы или направить на благотворительность.