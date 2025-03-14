Более 230 омичей оштрафовали за безбилетный проезд в автобусах с начала года

В Омске с начала 2025 года выявили 237 безбилетников в автобусах. Всего контрольные проверки прошли в 5139 транспортных средствах, то есть по несколько раз в каждом. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в Telegram-канале.
Группы контролеров ПП № 8 в ходе последнего рейда проверили более 220 автобусов и составили протоколы об административных правонарушениях в отношении 18 нарушителей.
В ходе очередного рейда специалисты проконтролировали правильность оплаты проезда в более чем 220 автобусах. По результатам проверки в отношении пассажиров, не оплативших проезд, составили 18 соответствующих актов.
«Напомню, сейчас за проезд “зайцем” в общественном транспорте предусмотрены штрафные санкции в размере от 300 до 1000 рублей — при первом административном правонарушении, от 1500 до 2000 — при повторном», — отметил Сергей Шелест.
Ранее «КП Омск» сообщала, что для омских автобусов планируют закупить дополнительные терминалы и валидаторы.