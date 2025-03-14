На Кольском полуострове открыли минерал нового структурного типа

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Группа исследователей из Кольского научного центра РАН открыла новый минерал, получивший название бруновскит. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, отметив, что новый минеральный вид утвержден комиссией по новым минералам, номенклатуре и классификации Международной минералогической ассоциации.
«Бруновскит имеет химическую формулу NaZrSi2O6 (OH) и относится к классу микропористых цирконосиликатов. Его уникальность заключается в кристаллической структуре, ранее не встречавшейся ни среди минералов, ни среди неорганических соединений. Эта особенность делает бруновскит новым структурным типом, что особенно ценно для науки, учитывая, что на сегодня известно чуть более шести тыс. минералов», — отметили в пресс-службе.
Эти материалы представляют интерес как потенциальные ионные проводники, молекулярные сита и ионообменники, что открывает перспективы для их применения в промышленности.
Минерал обнаружен на горе Тахтарвумчорр (Хибинский горный массив, Мурманская область), в эвдиалит-эгирин-микроклиновом пегматите. Он образует белые порошкообразные агрегаты, формирующие каймы вокруг другого минерала, открытого ранее в этом же регионе — паракелдышита.
Как пояснили в пресс-службе, бруновскит назван в честь советского ученого Бруно Бруновского, который впервые расшифровал кристаллическую структуру хибинского цирконосиликата — катаплеита. Открытие продолжает серию исследований минералов группы келдышита, начатых в 1960-е годы.