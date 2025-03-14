На Кольском полуострове открыли минерал нового структурного типа

«Бруновскит имеет химическую формулу NaZrSi2O6 (OH) и относится к классу микропористых цирконосиликатов. Его уникальность заключается в кристаллической структуре, ранее не встречавшейся ни среди минералов, ни среди неорганических соединений. Эта особенность делает бруновскит новым структурным типом, что особенно ценно для науки, учитывая, что на сегодня известно чуть более шести тыс. минералов», — отметили в пресс-службе.