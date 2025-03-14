Житель Башкирии не понял, что выиграл в лотерею 1 млн рублей, и лег спать

Обычно мужчина выбирает билеты подряд или через один наугад. В день праздничного розыгрыша, приуроченного к Международному женскому дню, Ильшата разбудил звук уведомления: «Обратил внимание только на билеты, где был выигрыш 200 рублей, а на тот, который принёс 1 млн рублей, даже внимания не обратил, дальше спать лёг», — рассказал он.