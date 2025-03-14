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Житель Башкирии не понял, что выиграл в лотерею 1 млн рублей, и лег спать

Необычным выдалось утро 9 марта у сотрудника контроля качества нефтяных и газовых труб из Уфы Ильшата.

Источник: Башинформ

Увидев сообщение о выигрыше в лотерее, он подумал, что указанные числа — номер билета, и лёг спать дальше. Но оказалось, что ему улыбнулась удача, и нули в сообщении означали сумму приза — 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная лотерея».

По словам победителя, он периодически покупает лотерейные билеты: «Я частенько покупаю билеты, но выигрывал максимум 2500 рублей. В этот раз купил в приложении 10 билетов, один из них выиграл 1 млн рублей».

Обычно мужчина выбирает билеты подряд или через один наугад. В день праздничного розыгрыша, приуроченного к Международному женскому дню, Ильшата разбудил звук уведомления: «Обратил внимание только на билеты, где был выигрыш 200 рублей, а на тот, который принёс 1 млн рублей, даже внимания не обратил, дальше спать лёг», — рассказал он.

Как распорядиться выигрышем, счастливчик точно не решил, скорее всего, он положит деньги в банк, чтобы потом потратить на покупку машины.