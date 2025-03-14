Москвичи подали заявки на вступление в волонтерский корпус 80-летия Победы

В ведомстве отметили, что обучение состоит из двух этапов. Первый — онлайн-курс, который объединяет блоки, посвященные основам добровольческой деятельности, истории и героям Великой Отечественной войны. Затем полученные знания проверяют и дополняют эксперты на очных занятиях. Например, слушателей знакомят с тем, как правильно выстраивать командную работу.