Москвичи подали заявки на вступление в волонтерский корпус 80-летия Победы

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Свыше 10 тысяч москвичей подали заявки на вступление в волонтерский корпус 80-летия Победы, сообщили журналистам в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
«Заявки на вступление в волонтерский корпус подали уже свыше 10 тысяч москвичей. За несколько месяцев его участники присоединились более чем к 150 патриотическим событиям», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводят в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что обучение состоит из двух этапов. Первый — онлайн-курс, который объединяет блоки, посвященные основам добровольческой деятельности, истории и героям Великой Отечественной войны. Затем полученные знания проверяют и дополняют эксперты на очных занятиях. Например, слушателей знакомят с тем, как правильно выстраивать командную работу.
«В преддверии 9 Мая волонтерам предстоит встречать на вокзалах и в аэропортах почетных гостей, главные из которых — ветераны, помогать им добираться до гостиниц, сопровождать на различные мероприятия. Кроме того, москвичи помогут в организации акций “Георгиевская лента”, “Цветы Победы” и других», — добавили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что вступить в корпус приглашают горожан старше 14 лет. Подать заявку можно на сайте Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».