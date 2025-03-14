В Черняховске решили провести реформирование больниц

Сообщается, что в 2024 году в Черняховскую больницу приехали на работу из других российских регионов пять квалифицированных врачей и 20 сотрудников среднего медицинского персонала. Кроме того, центральная районная больница в этом году получила новый рентген-аппарат, в течение года планируют установить маммограф, а также обновить ограждения в инфекционной больнице и ЦРБ. Предполагается ремонт пищеблока стационара, до конца 2030 года в муниципалитете запланирована установка шести новых ФАПов.