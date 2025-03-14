Первые признаки скорого увольнения назвали волгоградские кадровики

Основным индикатором, по их мнению, является потеря мотивации и интереса к работе. Эти данные были получены в ходе исследования, проведенного сервисом SuperJob. Опытные кадровики часто замечают признаки грядущего увольнения еще до того, как работник официально заявит о своем решении. Согласно опросу, 34% респондентов считают, что главный сигнал — это равнодушие к своим обязанностям и отсутствие энтузиазма. Еще 20% HR-менеджеров отмечают, что у сотрудников, планирующих уйти, ухудшается качество работы, а также появляется невнимательность. 17% опрошенных обращают внимание на апатию и пассивность, а 14% — на открытое выражение недовольства. Тревожность как признак скорого ухода выделяют 13% специалистов. Столько же респондентов считают, что частые отгулы или использование дней за свой счет также могут указывать на намерение покинуть компанию.