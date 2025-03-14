Первые признаки скорого увольнения назвали волгоградские кадровики

HR-специалисты из Волгограда рассказали о ключевых признаках, которые могут свидетельствовать о том, что сотрудник скоро уволится.
Основным индикатором, по их мнению, является потеря мотивации и интереса к работе. Эти данные были получены в ходе исследования, проведенного сервисом SuperJob. Опытные кадровики часто замечают признаки грядущего увольнения еще до того, как работник официально заявит о своем решении. Согласно опросу, 34% респондентов считают, что главный сигнал — это равнодушие к своим обязанностям и отсутствие энтузиазма. Еще 20% HR-менеджеров отмечают, что у сотрудников, планирующих уйти, ухудшается качество работы, а также появляется невнимательность. 17% опрошенных обращают внимание на апатию и пассивность, а 14% — на открытое выражение недовольства. Тревожность как признак скорого ухода выделяют 13% специалистов. Столько же респондентов считают, что частые отгулы или использование дней за свой счет также могут указывать на намерение покинуть компанию.
Среди других тревожных сигналов — снижение общительности и падение продуктивности (по 10% голосов). Непунктуальность, отсутствие инициативы и попытки переложить свои задачи на коллег отмечают по 9% кадровиков. Еще 8% обращают внимание на то, что сотрудник начинает интересоваться количеством оставшихся дней отпуска. Отстраненность и скрытность выделяют по 7% респондентов. Кроме того, 6% специалистов считают, что слухи в коллективе могут быть ранним признаком готовящегося увольнения. Запросы справок или копий трудовой книжки вызывают подозрения у 5% опрошенных. Еще 6% связывают скорый уход с частыми больничными и избеганием общения с руководством.
К менее распространенным, но важным признакам кадровики относят внезапное проявление безответственности, нарушение внутренних правил, эмоциональные срывы, высокомерие и другие изменения в поведении.