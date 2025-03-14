Должников по транспортному налогу «ловят» в Алматы

До 1 апреля все казахстанские автовладельцы обязаны будут уплатить налог за свои транспортные средства. Оплата происходит за прошлый год и по тарифам, которые действовали тогда.
Однако некоторые граждане избегают своих обязательств уже не первый год, и теперь на них объявили «охоту».
Как сообщает Департамент государственных доходов Алматы, в городе совместно с полицией с 12 по 14 марта проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер».
«Автомобили должников, у которых имеется постановление частных судебных исполнителей, выявляются с помощью камер “Сергек” и водворяются на штрафстоянку до полного погашения задолженности», — сообщили в департаменте.
Отметим, что на сегодняшний день общая неоплаченная в прошлые годы задолженность по налогу на транспортные средства в Алматы составляет 3,7 млрд тенге. Примечательно, что ее основная часть приходится на авто с объемом двигателя свыше 4 литров.
При этом некоторых неплательщиков уже выявили — владельцы 12 транспортных средств в итоге заплатили в бюджет 1,6 млн тенге, а 9 машин все-таки были водворены на штрафстоянку.
Чтобы не лишиться машины, казахстанцам, имеющим налоговые задолженности, стоит погасить свои долги и больше не допускать «просрочек». Важно помнить, что налог все равно придется заплатить, но можно это сделать без лишних трат и санкций.