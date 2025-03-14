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В Омске на Волгоградской появится темно-серое автокафе с парковкой на 36 машин

Застройщик уже получил разрешение на строительство.
Источник: Комсомольская правда

В Омске на улице Волгоградской построят автокафе с архитектурной подсветкой и парковкой на 36 автомобилей. Разрешение на строительство здания выдал департамент архитектуры и градостроительства, сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.

Фасад автокафе будет выполнен в темно-сером цвете, дополнительная часть — в светло-сером. Наружные стены будут обшиты сэндвич-панелям с готовым полимерным покрытием. Здание будет одноэтажным и прямоугольной формы. Общая площадь постройки составит 1480,3 квадратных метра.

Перед здание кафе будет оборудована парковка на 36 автомобилей.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в омском Порт-Артуре построят 11-этажный дом с 196 однокомнатными квартирами и с техническим этажом с местами для хранения колясок и велосипедов.