Второй день задерживаются рейсы в казанском аэропорту: причина

Сегодня, 14 марта, согласно данным онлайн-табло, рейс в Нарьян-Мар теперь запланирован на 15:00 вместо 6:45, в Астану — на 12:00 вместо 10:10, в Шереметьево — на 10:55 вместо 6:50, а в Санкт-Петербург — на 10:25 вместо 8:30.
Прибытие самолетов из Нижневартовска, Екатеринбурга и Красноярска также сдвинулось более чем на час.
Накануне задержки в выпуске и приеме воздушных судов представители аэропорта Казани объясняли погодными условиями — туманом и видимостью, не превышающей 100 метров. В подобных обстоятельствах решение о взлете или посадке остается за командиром экипажа.
Кроме того, накануне несколько рейсов были перенаправлены в Нижнекамск и Ульяновск, куда пассажиров из Казани доставили автобусами.
Согласно прогнозу, в Татарстане и в последний рабочий день недели ожидается туман в утреннее время.