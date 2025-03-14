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Второй день задерживаются рейсы в казанском аэропорту: причина

КАЗАНЬ, 14 марта, ФедералПресс. В казанском аэропорту сегодня утром наблюдаются повторные задержки ряда авиарейсов. Накануне аналогичная ситуация наблюдалась в течение всего дня из-за плотного тумана.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Сегодня, 14 марта, согласно данным онлайн-табло, рейс в Нарьян-Мар теперь запланирован на 15:00 вместо 6:45, в Астану — на 12:00 вместо 10:10, в Шереметьево — на 10:55 вместо 6:50, а в Санкт-Петербург — на 10:25 вместо 8:30.

Прибытие самолетов из Нижневартовска, Екатеринбурга и Красноярска также сдвинулось более чем на час.

Накануне задержки в выпуске и приеме воздушных судов представители аэропорта Казани объясняли погодными условиями — туманом и видимостью, не превышающей 100 метров. В подобных обстоятельствах решение о взлете или посадке остается за командиром экипажа.

Кроме того, накануне несколько рейсов были перенаправлены в Нижнекамск и Ульяновск, куда пассажиров из Казани доставили автобусами.

Согласно прогнозу, в Татарстане и в последний рабочий день недели ожидается туман в утреннее время.