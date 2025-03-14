Второй день задерживаются рейсы в казанском аэропорту: причина

Сегодня, 14 марта, согласно данным онлайн-табло, рейс в Нарьян-Мар теперь запланирован на 15:00 вместо 6:45, в Астану — на 12:00 вместо 10:10, в Шереметьево — на 10:55 вместо 6:50, а в Санкт-Петербург — на 10:25 вместо 8:30.