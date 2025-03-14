7 мая 2025: выходной или рабочий день в России

День Победы — один из самых важных праздников современной России. Помимо парада на Красной Площади граждане страны с нетерпением ждут мини-каникул. В 2025 году 8 и 9 мая выпадают на пятницу и субботу, поэтому вопрос с 7 мая остается открытым. Разобрались, каким будет этот день — выходным или рабочим.
Производственный календарь на 2025 год
Изучить выходные дни мая удобнее всего на инфографике производственного календаря.
Выходными в мае 2025 года станут 13 дней. Отработать при этом придется 18 полных смен, так как сокращенных рабочих будней в этом месяце не предвидится.
Также россиян ждут несколько длинных выходных, и расслабиться четверо суток подряд без отгулов и отпуска можно будет дважды — в честь Праздника Весны и Труда и в честь Дня Победы.
Всего в 2025 году россиян ждет 118 выходных. Уйти домой на час раньше можно будет 30 апреля, 11 июня и 1 ноября. Что касается рабочих смен, то их будет 247 — на одну меньше, чем в прошлом году.
7 мая 2025: выходной день или нет
В 2025 году среда, 7 мая, — рабочий день. Расстраиваться не стоит, ведь сразу после него следуют четырехдневные выходные, которые продлятся с 8 по 11 число включительно.
Столь длинный отдых связан, в том числе, и с круглой датой, ведь в 2025 году страна празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Четыре дня отдыха позволят гражданам насладиться теплыми весенними днями, провести время с семьей или на природе, а также принять участие в памятных мероприятиях, приуроченных к Дню Победы.
Как отдыхаем на День Победы в России в 2025 году: официальное постановление правительства
День Победы — официальный государственный праздник. И так как 23 февраля в 2025 году выпало на воскресенье, граждане остались без дополнительного дня отдыха. Чтобы вернуть работающим россиянам положенный им по закону дополнительный выходной, постановлением Правительства РФ № 1335 его перенесли на 8 мая, четверг.
После четверга, 8 мая, идет пятница, 9 мая. День Победы стал нерабочим еще в 1965 году, и с тех пор традиция не менялась. Затем идут 10 и 11 мая — суббота и воскресенье соответственно, и лишать россиян отдыха в эти дни недели никто не намерен. Увы, но это не касается тех, кто трудится по шестидневке, и суббота, 10 мая, для них будет очередным рабочим днем.
Интересно, но первый Парад Победы прошел в Москве 24 июня 1945 года. На трибуне Мавзолея стоял Иосиф Сталин, и к подножью строения воины-освободители бросали штандарты и флаги гитлеровской Германии. Первые три года после окончания Великой Отечественной 9 мая числилось выходным днем, но в 1948-м это правило решили отменить. Вновь праздничной и выходной датой 9 мая стало лишь через 20 лет, при Леониде Брежневе. Тогда на Красной площади впервые пронесли Знамя Победы.
Что примечательно, к традиции регулярных парадов пришли лишь в 1995 году, уже после развала СССР. Уже в современной России появились и новые символы праздника: Георгиевская лента, а также акция «Бессмертный полк», во время которой потомки воинов-освободителей проходят по площадям городов с фотографиями участников Великой Отечественной войны.
Другие праздничные и выходные дни в мае 2025 года
Перед Днем Победы россиян ждет другой весенний праздник — Первое мая. Отмечать его тоже будут с размахом и четыре дня — с четверга, 1 мая, по воскресенье, 4 мая. Традиционно в эту и ближайшие даты в стране проходят демонстрации и субботники. Открывается и сезон шашлыка, поэтому любители мяса и отдыха на природе ждут эту дату с особенным трепетом.
Последние длинные выходные в 2025 ждут россиян в июне. Вечером в среду, 11 июня, можно будет уйти с работы пораньше — из-за сокращенной предпраздничной смены. Затем наступит 12 июня, День России. После него следует пятница, 13 июня, выходной на которую перенесли с субботы, 8 марта. Суббота, 14 июня, и воскресенье, 15 июня — стандартные дни отдыха.
Список источников
1. Производственный календарь на 2025 год. Официальный сайт Правительства РФ.
2. Постановление № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году». Официальный сайт Правительства РФ. 2024.