7 мая 2025: выходной или рабочий день в России

После четверга, 8 мая, идет пятница, 9 мая. День Победы стал нерабочим еще в 1965 году, и с тех пор традиция не менялась. Затем идут 10 и 11 мая — суббота и воскресенье соответственно, и лишать россиян отдыха в эти дни недели никто не намерен. Увы, но это не касается тех, кто трудится по шестидневке, и суббота, 10 мая, для них будет очередным рабочим днем.