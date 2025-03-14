Железнодорожники Молдовы снова выходят на протест в Кишиневе

Так, например, министр предложил распродать 85 локомотивов, «которые полностью разрушены», и «такие же вагоны». По мнению Боли, это очень хорошая база металлолома, а торги по продаже металлолома, которые организует комиссия при ЖДМ, могли бы проводиться в международном формате, потому что, если найдутся покупатели из Турции или Румынии, за списанные активы можно было бы выручить больше денег.