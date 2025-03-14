Железнодорожники Молдовы снова выходят на протест в Кишиневе

По данным Федерации профсоюзов железнодорожников Молдовы, у предприятия накоплены долги по зарплате перед пятью тысячами работников, сумма достигает 191 миллиона леев. Нехватка ресурсов также сказывается на работе поездов, проблемах с логистикой и нехватке дизельного топлива.
Акция протеста начнется перед Домом правительства. Профсоюзные активисты требуют срочного вмешательства властей, чтобы избежать полной блокады железнодорожной системы.
Среди требований протестующих — соблюдение законодательства о правах работников, срочное погашение долгов по зарплате и повышение минимальной заработной платы до 5500 леев.
Они также требуют предусмотренной законом компенсации убытков, вызванных задержкой зарплаты.
Если власти не примут конкретных мер по спасению железнодорожного сектора, работники ХДС предупреждают, что будут вынуждены приостановить действие индивидуальных трудовых договоров в соответствии с действующим Трудовым кодексом.
В четверг стало известно, что руководить молдавскими железными дорогами будет Серджиу Котельник. Назначение нового директора подтвердил министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля. Ранее Сергей Томша, который после отставки Олега Тофилата, исполнял обязанности временного главы госпредприятия «Железная дорога Молдовы», подал в отставку.
Железнодорожники Молдовы с начала года провели уже две акции протеста: 14 и 28 февраля. Председатель Федерации профсоюзов железнодорожников Ион Запорожан отметил, что накопившиеся долги по зарплате превысили 191 миллион леев.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Боля заявил, что возглавляемое им ведомство не занимается управлением госпредприятия «Железная дорога Молдовы», не проводит распродаж активов организации и не участвует в организации конкурсов, связанных с ЖДМ. По его словам, руководство госпредприятия знает, что оно должно самостоятельно найти финансовые средства для погашения задолженности по зарплате своим сотрудникам.
Так, например, министр предложил распродать 85 локомотивов, «которые полностью разрушены», и «такие же вагоны». По мнению Боли, это очень хорошая база металлолома, а торги по продаже металлолома, которые организует комиссия при ЖДМ, могли бы проводиться в международном формате, потому что, если найдутся покупатели из Турции или Румынии, за списанные активы можно было бы выручить больше денег.
Кроме того, Боля заявил, что для погашения долгов по зарплате железнодорожников ЖДМ может продать Дворец культуры железнодорожников, расположенный в центре Кишинева.