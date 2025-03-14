Совмин решил, как сотрудники финрасследований КГК заплатят за ущерб государству

Постановление утвердило положение о материальной ответственности для лиц рядового и начальствующего состава органов финансовых расследований Госконтроля. Документом установлены основания, а также порядок привлечения к материальной ответственности работников за материальный ущерб, который они причинили государству при исполнении служебных обязанностей. Еще определен порядок определения размера ущерба и его возмещения.