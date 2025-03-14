Совмин решил, как сотрудники финрасследований КГК заплатят за ущерб государству

В Совете министров приняли решение о материальной ответственности лиц рядового и начальствующего состава органов финансовых расследований Комитета государственного контроля. Соответствующее постановление белорусского правительства (№ 145 от 12 марта 2025-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Постановление утвердило положение о материальной ответственности для лиц рядового и начальствующего состава органов финансовых расследований Госконтроля. Документом установлены основания, а также порядок привлечения к материальной ответственности работников за материальный ущерб, который они причинили государству при исполнении служебных обязанностей. Еще определен порядок определения размера ущерба и его возмещения.
Документ вступил в силу с 13 марта 2025-го.
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