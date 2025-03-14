Belavia установила спеццены в Москву и Санкт-Петербург туда-обратно от 101 рубля

Компания «Белавиа» установила специальные цены на билеты в Москву и Санкт-Петербург. Акционное предложение появились на сайте белорусского авиаперевозчика.
Так, «Белавиа» по 17 марта включительно продает билеты на рейсы в Санкт-Петербург и Москву по специальным ценам туда и обратно.
Стоимость билетов варьируется в зависимости от аэропорта вылета. Например, купить билет на самолет в Москву из Гомеля или Могилева будет стоить от 101 белорусского рубля, из Бреста — от 112 белрублей, из Минска — от 134 белрублей.
Спеццены на рейсы в Санкт-Петербург стоят из Гомеля от 150 белрублей, из Бреста — от 153 белрублей, из Минска — от 176 белрублей.
Акционные билеты можно приобрести по 17 марта на рейсы по 31 мая включительно. Билеты по спецценам обозначаются на сайте зеленым васильком.
— Первый рейс из Бреста в Санкт-Петербург выполняется 2 апреля, из Могилева в Москву — 28 апреля, — пояснили в пресс-службе.
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