В Красном море в акватории Судана провели первые подводные исследования

Российская экспедиция под руководством Виктора Лебединского и главного научного сотрудника Института Элеоноры Кормышевой провела масштабную полевую и подводную археологическую разведку в южных районах суданской части акватории Красного моря в районе залива Агиг. Исследователи изучили пристань, которая может относиться к античному городу III века до н.э. Птолемаиде Ферон — Птолемаиде Охотничьей, а также упоминаемый в античной литературе рынок, на котором продавали и обменивали товары. В дальнейшем планируется изучить и проанализировать привезенный в Россию богатый научный материал.