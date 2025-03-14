В Красном море в акватории Судана провели первые подводные исследования

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российская археологическая экспедиция Института востоковедения Российской академии наук провела первые результативные подводно-археологические исследования в акватории залива Агиг на побережье Судана, сообщил ТАСС руководитель Центра историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института Виктор Лебединский. Исследователи изучили пристань, которая может относиться к античному городу III веке до н.э., и примыкающий к ней рынок.
«Российская археологическая экспедиция провела первые результативные подводно-археологические исследования в акватории залива Агиг. В Национальной корпорации древностей и музеев Судана отметили, что данное направление исследований ранее в стране совершенно не развивалось и, благодаря российским специалистам, есть возможность организовать подготовку национальных кадров и организовать отдельную службу в Национальной корпорации древностей и музеев Судана», — сказал собеседник агентства.
Российская экспедиция под руководством Виктора Лебединского и главного научного сотрудника Института Элеоноры Кормышевой провела масштабную полевую и подводную археологическую разведку в южных районах суданской части акватории Красного моря в районе залива Агиг. Исследователи изучили пристань, которая может относиться к античному городу III века до н.э. Птолемаиде Ферон — Птолемаиде Охотничьей, а также упоминаемый в античной литературе рынок, на котором продавали и обменивали товары. В дальнейшем планируется изучить и проанализировать привезенный в Россию богатый научный материал.
«Эти исследования теперь будут проводиться ежегодно на регулярной основе, что, конечно, оказывает значительное влияние на присутствие российской науки и культуры в регионе», — добавил собеседник агентства.
Как отметил Виктор Лебединский, Институт востоковедения РАН проводит около десятка различных экспедиций в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. В частности, с 2019 года российские специалисты проводили перспективные международные подводно-археологические исследования в акватории провинции Тартус Сирийской Арабской Республики, готовили местных специалистов для работ в области подводных археологических исследований.