Нутрициолог назвал незаменимый продукт для ежедневного рациона

Фрукт также поможет оказать благотворное влияние на организм и помогает в укреплении. Всего половина плода сорта Хасс, который чаще всего можно найти в магазинах, насыщает организм витаминами и полезными жирами. Авокадо сорта Хасс богат питательными веществами, минералами и витаминами A, C, E.