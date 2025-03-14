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Нутрициолог назвал незаменимый продукт для ежедневного рациона

Нутрициолог Фарисеева: авокадо помогает справиться с проблемами пищеварения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Употребление авокадо помогает уменьшить нервозность и сонливость. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала нутрициолог Наталья Фарисеева. Этот фрукт особенно полезен для тех, кто сталкивается с проблемами ЖКТ.

— В составе авокадо содержится моносахарид манногептулоза, который стабилизирует нервную систему, снижает раздражительность, повышает работоспособность. Он оказывает заживляющее действие на слизистые, благотворно влияет на печень, — пояснила Фарисеева.

Фрукт также поможет оказать благотворное влияние на организм и помогает в укреплении. Всего половина плода сорта Хасс, который чаще всего можно найти в магазинах, насыщает организм витаминами и полезными жирами. Авокадо сорта Хасс богат питательными веществами, минералами и витаминами A, C, E.