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Каникулы для школьников в Хабаровском крае начнутся 27 марта

Для детей будут работать лагеря.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Хабаровского края состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. На встрече обсудили меры по обеспечению безопасного, качественного и полезного досуга школьников во время предстоящих весенних каникул. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Каникулы в школах региона пройдут с 27 марта по 4 апреля. В этот период для специалистов важно организовать для детей интересные и безопасные мероприятия.

В это время в регионе будут работать 210 лагерей с дневным пребыванием, а также пять загородных центров: в районе имени Лазо, в Хабаровском и Николаевском районах, а также в Комсомольске-на-Амуре.

В федеральных детских центрах «Океан» и «Орленок» каникулы проведут 64 ребенка.

Семьям с низким доходом, а также семьям участников СВО не придется платить за отдых детей: для них его организуют бесплатно.