Каникулы для школьников в Хабаровском крае начнутся 27 марта

В правительстве Хабаровского края состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. На встрече обсудили меры по обеспечению безопасного, качественного и полезного досуга школьников во время предстоящих весенних каникул. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Каникулы в школах региона пройдут с 27 марта по 4 апреля. В этот период для специалистов важно организовать для детей интересные и безопасные мероприятия.
В это время в регионе будут работать 210 лагерей с дневным пребыванием, а также пять загородных центров: в районе имени Лазо, в Хабаровском и Николаевском районах, а также в Комсомольске-на-Амуре.
В федеральных детских центрах «Океан» и «Орленок» каникулы проведут 64 ребенка.
Семьям с низким доходом, а также семьям участников СВО не придется платить за отдых детей: для них его организуют бесплатно.