В Крыму начала гнездиться амбарная сова с лицевым диском в форме сердечка

Питается амбарная сова мелкими млекопитающими, убивая их острыми когтями, а затем раздирая клювом. Часто селится на чердаках, в амбарах и заброшках. Также может поселиться в дупле дерева. В кладке обычно 6−8 яиц, высиживает их самка около месяца.