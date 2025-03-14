В Крыму начала гнездиться амбарная сова с лицевым диском в форме сердечка, сообщает Объединенная дирекция ООПТ ФГБУ «Заповедный Крым».
Амбарной сову-сипуху называют из-за грубого хриплого голоса. Это одна из самых распространенных в мире птиц, которая обитает везде, кроме Антарктиды.
Особенностью сипухи является лицевой диск в форме сердечка. Он очень подвижен и способен подниматься, закрывая глаза. Кроме того, у птицы имеются зазубрины на внутреннем крае среднего когтя, так ей легче ухаживать за перьями.
Самки крупнее самцов, размах крыльев совы достигает 110 см, при этом весят самки не больше 600 грамм, самцы на 100 грамм меньше.
Питается амбарная сова мелкими млекопитающими, убивая их острыми когтями, а затем раздирая клювом. Часто селится на чердаках, в амбарах и заброшках. Также может поселиться в дупле дерева. В кладке обычно 6−8 яиц, высиживает их самка около месяца.
В Крыму ее можно увидеть в центральной части заповедника «Опукский».
Напомним, в Крыму восстановились популяции восьми краснокнижных видов птиц. Как уточнил орнитолог, из книги в этот раз исключили восемь видов птиц, так как они за 10 лет смогли восстановить свою численность.