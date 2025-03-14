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В центре Красноярска закрылся «Детский мир» на проспекте Мира

Здание будут преобразовывать в торговый дом.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске на проспекте Мира закрыли легендарный «Детский мир». Об этом в Telegram-канале сообщила экскурсовод Наталья Варфоломеева.

«Видимо, у собственника на примете другой арендатор», — отмечает экскурсовод.

Издание Ngs24.ru пишет, что «Детский мир» закрылся на ремонт. Здание будут преобразовывать в торговый дом «Гадалов». Продлятся работы ориентировочно до конца 2025 года. Детские магазины при этом съезжать не будут, но на время ремонта они закрыты.

Ранее сообщалось о том, что в центре Красноярска археологи обнаружили остатки старинных питейных заведений.