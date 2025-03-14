Символ ялтинской весны: на Южном берегу Крыма начала цвести магнолия

В Ялте на старте цветения магнолия Суланжа. Как сообщила глава администрации Янина Павленко, розовые бутоны уже украшают город, а скоро деревья будут в полном цвету, особенно на Пушкинском бульваре, набережной и в сквере «Юбилейный».