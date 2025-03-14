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Символ ялтинской весны: на Южном берегу Крыма начала цвести магнолия

В Ялте на старте цветения магнолия Суланжа. Как сообщила глава администрации Янина Павленко, розовые бутоны уже украшают город, а скоро деревья будут в полном цвету, особенно на Пушкинском бульваре, набережной и в сквере «Юбилейный».

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Новые посадки появились в поселках в 2020 году, а в этом году — в Милютинском парке и на территории по улице Сеченова.

Настоящее чудо природы смотрите в фоторепортаже.