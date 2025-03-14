В Петербурге возле терминала ВСМ разделят транспортные потоки

Администрация Петербурга планирует разделить транспортные потоки возле строящегося терминала Высокоскоростной железнодорожной магистрали, расположенного на Лиговском проспекте. Привокзальная площадь с западной стороны терминала будет предназначена исключительно для туристических автобусов и таксомоторов, въезд для которых будет организован с Днепропетровской улицы, улицы Черняховского и Лиговского проспекта, заявил он 78.ру.
Как пишет «Петербургский дневник», личный автотранспорт направят на восточную сторону терминала, которая также будет доступна для такси. Для этого предусмотрено строительство Военной улицы и Товарного переулка с последующим выходом на набережные Обводного канала через Кременчугскую улицу.
В настоящее время разрабатываются проекты планировки территории для всех упомянутых объектов, прилегающих к терминалу. В частности, ведется подготовка проекта планировки территории для участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции «Обводный канал-2» до станции «Полюстровский проспект-1», включая станцию «Лиговский проспект-2».
В непосредственной близости от будущего терминала ВСМ планируется строительство вестибюля станции «Лиговский проспект-2» на привокзальной площади. Также запланировано возведение второго выхода станции «Лиговский проспект-1» Лахтинско-Правобережной линии.
Наиболее важным является то, что нам удалось объединить несколько проектов в комплексную систему.