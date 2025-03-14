В Петербурге возле терминала ВСМ разделят транспортные потоки

Как пишет «Петербургский дневник», личный автотранспорт направят на восточную сторону терминала, которая также будет доступна для такси. Для этого предусмотрено строительство Военной улицы и Товарного переулка с последующим выходом на набережные Обводного канала через Кременчугскую улицу.