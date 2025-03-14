Массовый флешмоб «В Единстве сила — Крым с Россией!» пройдет в Иркутске

В Иркутске на острове Конный 17 марта в 18:00 состоится массовый патриотический флешмоб «В единстве сила — Крым с Россией!» (16+). Организатором выступает Иркутское региональное отделение Всероссийской организации «Волонтерская Рота Боевого Братства» при поддержке министерства по молодежной политике Иркутской области, регионального отделения «Единой России», организаций и предприятий Приангарья, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ИРО ЕР.
18 марта страна отмечает 11-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Молодежное мероприятие пройдет в преддверии этого праздника.
«Покажем всему миру, что мы едины, сильны и гордимся своей страной! Под флагом России, под звуки любимых песен мы продемонстрируем нашу нерушимую связь с Крымом и нашу гордость за Родину», — прокомментировал руководитель аппарата Иркутского регионального отделения Всероссийской организации «Волонтерская Рота Боевого Братства» Руслан Долгушин.