Массовый флешмоб «В Единстве сила — Крым с Россией!» пройдет в Иркутске

«Покажем всему миру, что мы едины, сильны и гордимся своей страной! Под флагом России, под звуки любимых песен мы продемонстрируем нашу нерушимую связь с Крымом и нашу гордость за Родину», — прокомментировал руководитель аппарата Иркутского регионального отделения Всероссийской организации «Волонтерская Рота Боевого Братства» Руслан Долгушин.