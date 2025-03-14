В Иркутской области весной ожидается повышение уровня воды на четырех реках

— При дружном снеготаянии, в случае выпадения дождей в период формирования максимальных уровней и при образовании заторов льда существует угроза резкого повышения уровня воды на реках Бирюса, Лена, Киренга, Нижняя Тунгуска и их притоках, при этом возможен выход воды из берегов, затопление пониженных участков местности, дорог, сельхозугодий, населенных пунктов, расположенных в поймах этих рек, — сказано на сайте Гидрометцентра.