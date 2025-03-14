Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области весной ожидается повышение уровня воды на четырех реках

Гидрометцентр России составил предварительный прогноз, касающийся весенних паводков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Гидрометцентр России составил предварительный прогноз, касающийся весенних паводков. Как стало известно КП-Иркутск, уровень воды в Нижней Тунгуске, возможно, поднимется на 0,5−1,5 метра выше нормы, а на реках Ока и Ия, напротив, будет находиться ниже нормы.

— При дружном снеготаянии, в случае выпадения дождей в период формирования максимальных уровней и при образовании заторов льда существует угроза резкого повышения уровня воды на реках Бирюса, Лена, Киренга, Нижняя Тунгуска и их притоках, при этом возможен выход воды из берегов, затопление пониженных участков местности, дорог, сельхозугодий, населенных пунктов, расположенных в поймах этих рек, — сказано на сайте Гидрометцентра.

По предварительному прогнозу приток воды во втором квартале ожидается в Иркутском водохранилище (озеро Байкал) 18,1 — 22,8 км³ при норме 23,4 км³.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что немецкая овчарка напала на 7-летнюю школьницу в селе Бурятии.