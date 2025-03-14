Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуму внесут проект о выплатах домохозяйкам

В Госдуме обсудят выплату прожиточного минимума домохозяйкам.

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и внесёт в Госдуму законопроект, устанавливающий ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума гражданам, которые занимаются домашним хозяйством, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.

«Согласно законопроекту ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Уточняется, что с учетом актуальной миграционной политики законопроектом устанавливается ограничение для граждан, которые недавно приобрели российское гражданство — они смогут претендовать на ежемесячную выплату только после пяти лет проживания в России. Также исключаются граждане, применяющие специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».

«Согласно законопроекту ежемесячная выплата назначается не всем, а только при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. При определении права на получение ежемесячной выплаты в связи с ведением домашнего хозяйства будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи: супруги (супруга), несовершеннолетних детей, инвалидов с детства I группы, нетрудоспособных родителей», — отмечается в документе.

Уточняется, что ежемесячная выплата домохозяйкам назначается на 6 месяцев, после этого они вправе подать новое заявление о назначении указанной выплаты.

«Проект федерального закона разработан в целях улучшения демографической ситуации в России, повышения уровня доходов семьи и ее роли в современном российском обществе», — отмечается в документе.