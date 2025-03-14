В Госдуму внесут проект о выплатах домохозяйкам

«Согласно законопроекту ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Уточняется, что с учетом актуальной миграционной политики законопроектом устанавливается ограничение для граждан, которые недавно приобрели российское гражданство — они смогут претендовать на ежемесячную выплату только после пяти лет проживания в России. Также исключаются граждане, применяющие специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».
«Согласно законопроекту ежемесячная выплата назначается не всем, а только при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. При определении права на получение ежемесячной выплаты в связи с ведением домашнего хозяйства будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи: супруги (супруга), несовершеннолетних детей, инвалидов с детства I группы, нетрудоспособных родителей», — отмечается в документе.
Уточняется, что ежемесячная выплата домохозяйкам назначается на 6 месяцев, после этого они вправе подать новое заявление о назначении указанной выплаты.
«Проект федерального закона разработан в целях улучшения демографической ситуации в России, повышения уровня доходов семьи и ее роли в современном российском обществе», — отмечается в документе.