В Госдуму внесут проект о выплатах домохозяйкам

«Согласно законопроекту ежемесячная выплата назначается не всем, а только при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. При определении права на получение ежемесячной выплаты в связи с ведением домашнего хозяйства будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи: супруги (супруга), несовершеннолетних детей, инвалидов с детства I группы, нетрудоспособных родителей», — отмечается в документе.