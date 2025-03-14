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В Ростовской области отметили снижение стоимости бензина АИ-92

Бензин в Ростовской области подешевел за прошедшую неделю.

Источник: Комсомольская правда

На АЗС Ростовской области снизилась стоимость всех видов горючего. Расценки за период с 4 по 11 марта 2025 года уточнили аналитики Росстата.

Оказалось, что в среднем по региону на прошедшей неделе бензин стоил 56,16 рубля, и это было на 4,27 рубля ниже, чем неделей ранее (с 25 февраля по 3 марта средняя цена составляла 60,43 рубля).

Сравнение цен по отдельным маркам:

АИ-92: 3 марта — 56,27 рубля, 11 марта — 51,38 рубля;

АИ-95: 3 марта — 62,51 рубля, 11 марта — 57,14 рубля;

АИ-98 и выше: 3 марта — 81,90 рубля, 11 марта — 66,75 рубля;

Дизельное топливо: 3 марта — 66,25 рубля, 11 марта — 60,78 рубля.

Добавим, 11 марта общая цена за бензин по ЮФО составляла 56,64 рубля, за дизель — 61,85 рубля. Стоимость по России на отчетный период — 54,62 и 64,74 рубля соответственно.