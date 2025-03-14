На Земле начались магнитные бури

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 14 марта наблюдаются бури.
Ухудшение геомагнитной обстановки пока продолжается и держится на уровне G1-G2 (слабые и средние магнитные бури). Скорость солнечного ветра при этом находится в умеренной зоне (ниже 600 км/с), и основным фактором, влияющим на ситуацию, является межпланетное магнитное поле. В настоящее время в нем доминирует отрицательная компонента, которая способствует проникновению солнечной плазмы внутрь магнитосферы Земли. В результате вчера весь день происходило насыщение магнитосферы заряженными частицами и рост электрических токов, следствием чего и стала текущая ситуация.
Стабилизация магнитного поля, предварительно, ожидалась сегодня, 14 марта.
Этот прогноз остается в силе. Внешние факторы, действующие на Землю, оцениваются как умеренные, и текущая продолжительность магнитных бурь (около двух суток) уже заметно превышает ожидания и связана исключительно с неблагоприятной комбинацией ряда факторов.