На Земле начались магнитные бури

Ухудшение геомагнитной обстановки пока продолжается и держится на уровне G1-G2 (слабые и средние магнитные бури). Скорость солнечного ветра при этом находится в умеренной зоне (ниже 600 км/с), и основным фактором, влияющим на ситуацию, является межпланетное магнитное поле. В настоящее время в нем доминирует отрицательная компонента, которая способствует проникновению солнечной плазмы внутрь магнитосферы Земли. В результате вчера весь день происходило насыщение магнитосферы заряженными частицами и рост электрических токов, следствием чего и стала текущая ситуация.