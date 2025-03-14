Красноярцы могут купить картошку из Египта в местных магазинах

Его можно найти на полках вместе с российским картофелем.
Как рассказала телеканалу «Прима» директор по внешним коммуникациям Таисия Голубева сети магазинов «Красный яр» и «Батон», египетский картофель привезли не из-за нехватки местного. Просто в Египте уже созрел новый урожай.
При этом и российского в магазинах достаточно. Хотя в прошлом году погода была не очень хорошей во время сбора урожая, картофель собрали массово, он хорошо хранится в овощехранилищах по всей стране.
Египетский картофель уже продавался в Красноярске раньше. Три года назад, когда был плохой урожай и закончились запасы российского картофеля, египетский стал единственным выбором для покупателей.
Картофель из Египта отличается от местного. Он крупнее и чище, потому что растет в песке. Стоит он дороже — больше 100 рублей за килограмм, так как привозится из-за границы. В службе доставки можно купить упаковку египетского картофеля весом 500 граммов за 90 рублей.
Ранее сообщалось, что Красноярский край готовится к масштабной посевной кампании 2025 года.