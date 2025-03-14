Красноярские школьники и студенты смогут попасть на Байконур

Затем лучших пригласят на три дня в Москву на «космический интенсив». Каждый его участник будет в индивидуальном зачёте решать конкурсные задания и принимать участие в активностях по выбранным ролям: пилот (капитан команды), врач, учёный, инженер, астрофизик. Ребята покажут личные навыки и знания и заработают очки для команды. По итогу интенсива будут выбраны 100 участников поездки.