Красноярские школьники и студенты смогут попасть на Байконур

Для этого нужно подать заявку на участие в «Космическая экспедиция Первых», которую организовывает «Движение Первых» совместно с Госкорпорацией «Роскосмос». Победители станут участниками поездки на Байконур и смогут увидеть подготовку к запуску ракеты-носителя и стать свидетелями её старта. Приём заявок ведётся до 15 июня на сайте.
В мэрии рассказали, что это второй конкурс, в прошлом году он был посвящён 63-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Среди тех, кто наблюдал за пуском ракеты-носителя «Союз-2.1а», была красноярка Маргарита Плотникова.
«Это было потрясающее событие! Я собственными глазами увидела запуск ракеты в космос, и это вызвало у меня слёзы счастья. Во время экспедиции я узнала много нового о достижениях нашей страны в освоении космоса», — поделилась Маргарита.
Участниками конкурса могут стать команды из пяти человек в возрасте от 14 до 25 лет. Они будут выполнять творческие задания, по результатам которых будет сформирован всероссийский рейтинг команд.
Затем лучших пригласят на три дня в Москву на «космический интенсив». Каждый его участник будет в индивидуальном зачёте решать конкурсные задания и принимать участие в активностях по выбранным ролям: пилот (капитан команды), врач, учёный, инженер, астрофизик. Ребята покажут личные навыки и знания и заработают очки для команды. По итогу интенсива будут выбраны 100 участников поездки.
В прошлом году школьникам показали на Байконуре ключевые объекты космодрома — стартовый комплекс «Гагаринский старт» и его командный пункт, Аллею космонавтов, монтажно-испытательный корпус, стартовый комплекс ракеты-носителя «Протон», дома, в которых жили Сергей Королёв и Юрий Гагарин, макет орбитального корабля «Буран», музей космодрома, а также филиал Центра подготовки космонавтов и Аллею космонавтов.
Получить дополнительную информацию об участии в экспедиции можно в социальной сети «Вконтакте» или по телефону: 224−07−68.