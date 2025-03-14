Красноярка отсудила у службы доставки еды деньги за недоставленный заказ

Жительница Красноярска заказала доставку продуктов из магазина. Через 20 минут курьер ей позвонил и сказал, что по указанному адресу нет квартиры. Из разговора выяснилось, что в приложении курьеру некорректно отобразился адрес — улица и номер дома оказались другими. При оформлении заказа женщина данные указывала верно.