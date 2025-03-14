Красноярка отсудила у службы доставки еды деньги за недоставленный заказ

Сервис по доставке еды обязали вернуть деньги за недоставленный заказ. Об этом сообщает красноярский Роспотребнадзор.
Жительница Красноярска заказала доставку продуктов из магазина. Через 20 минут курьер ей позвонил и сказал, что по указанному адресу нет квартиры. Из разговора выяснилось, что в приложении курьеру некорректно отобразился адрес — улица и номер дома оказались другими. При оформлении заказа женщина данные указывала верно.
Доставить заказ по точному адресу курьер отказался и попросил связаться со службой поддержки, которая в итоге отменила заказ. Деньги женщине так и не вернули.
В добровольном порядке служба доставки еды не согласилась урегулировать спор. Роспотребнадзор помог через суд отстоять права потребителя. Ей должны вернуть 2,5 тысячи рублей за отмененный заказ и 1,5 тысячи рублей штрафа.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об опасности бесконтрольного употребления антибиотиков.