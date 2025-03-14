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Красноярка отсудила у службы доставки еды деньги за недоставленный заказ

Женщине отменили заказ и не хотели возвращать за него деньги — пришлось судиться.

Источник: Аргументы и факты

Сервис по доставке еды обязали вернуть деньги за недоставленный заказ. Об этом сообщает красноярский Роспотребнадзор.

Жительница Красноярска заказала доставку продуктов из магазина. Через 20 минут курьер ей позвонил и сказал, что по указанному адресу нет квартиры. Из разговора выяснилось, что в приложении курьеру некорректно отобразился адрес — улица и номер дома оказались другими. При оформлении заказа женщина данные указывала верно.

Доставить заказ по точному адресу курьер отказался и попросил связаться со службой поддержки, которая в итоге отменила заказ. Деньги женщине так и не вернули.

В добровольном порядке служба доставки еды не согласилась урегулировать спор. Роспотребнадзор помог через суд отстоять права потребителя. Ей должны вернуть 2,5 тысячи рублей за отмененный заказ и 1,5 тысячи рублей штрафа.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об опасности бесконтрольного употребления антибиотиков.