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«Минскэнерго»: десять населенных пунктов Минской области остались без электричества из-за шквалистого ветра 30 м/с

Шквалистый ветер 30 м/с оставил без света ряд населенных пунктов Минской области.
Источник: Комсомольская правда

Шквалистый ветер со скоростью более 30 метров в секунду, дождь и мокрый снег вызвали перебои с электроснабжением в Минской области, сообщили 14 марта в «Минскэнерго».

Так, в последние сутки в некоторых регионах Минщины порывы ветра превысили 30 метров в секунду. Шквалистый ветер ломает ветки и деревья, которые падают на линии электропередач.

Около 10.00 часов в «Минскэнерго» сказали, что аварийные бригады предприятия заняты на восстановлении электроснабжения в десяти населенных пунктах Пуховичского района.

— Энергетики продолжают работу в режиме повышенной готовности для незамедлительной реакции на любые возникающие сбои, — прокомментировали в «Минскэнерго».

Ранее мы писали, что в Минске за сутки температура упадет на 15 градусов, а циклон с Польши принесет в Беларусь холод и мокрый снег.

И также белорусов предупредили о мошенничестве со смертью знакомых: «Знаешь его? Сегодня ночью скончался…».