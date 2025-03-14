«Минскэнерго»: десять населенных пунктов Минской области остались без электричества из-за шквалистого ветра 30 м/с

Шквалистый ветер со скоростью более 30 метров в секунду, дождь и мокрый снег вызвали перебои с электроснабжением в Минской области, сообщили 14 марта в «Минскэнерго».
Так, в последние сутки в некоторых регионах Минщины порывы ветра превысили 30 метров в секунду. Шквалистый ветер ломает ветки и деревья, которые падают на линии электропередач.
Около 10.00 часов в «Минскэнерго» сказали, что аварийные бригады предприятия заняты на восстановлении электроснабжения в десяти населенных пунктах Пуховичского района.
— Энергетики продолжают работу в режиме повышенной готовности для незамедлительной реакции на любые возникающие сбои, — прокомментировали в «Минскэнерго».
Ранее мы писали, что в Минске за сутки температура упадет на 15 градусов, а циклон с Польши принесет в Беларусь холод и мокрый снег.
И также белорусов предупредили о мошенничестве со смертью знакомых: «Знаешь его? Сегодня ночью скончался…».