На трассах в Башкирии из-за непогоды ввели ограничения для грузовиков

С 14 марта с 11:00 в трех районах Башкирии введены ограничения на движение грузового транспорта. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства региона.
Ограничения касаются следующих участков дорог:
— маршрут Старобалтачево — Аскино в Балтачевском и Аскинском районах;
— участок Старые Казанчи — Урманкуль — Новые Татышлы в Аскинском и Татышлинском районах.
Причиной введения ограничений стали весенняя распутица, образование колейности и пучин, а также снижение несущей способности дорожного покрытия.