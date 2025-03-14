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На трассах в Башкирии из-за непогоды ввели ограничения для грузовиков

Ограничения коснулись трех районов.

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 93% 759 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

С 14 марта с 11:00 в трех районах Башкирии введены ограничения на движение грузового транспорта. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства региона.

Ограничения касаются следующих участков дорог:

— маршрут Старобалтачево — Аскино в Балтачевском и Аскинском районах;

— участок Старые Казанчи — Урманкуль — Новые Татышлы в Аскинском и Татышлинском районах.

Причиной введения ограничений стали весенняя распутица, образование колейности и пучин, а также снижение несущей способности дорожного покрытия.