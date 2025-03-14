В Санкт-Петербурге закрываются катки

В Санкт-Петербурге завершается сезон ледовых катаний, об этом самые крупные площадки сообщили в своих соцсетях. Лазерный каток в культурном квартале Брусницын уже завершил работу. Но у жителей Северной столицы ещё остаётся несколько дней, чтобы надеть коньки и окончательно попрощаться с зимой. Каток в Новой Голландии закроется 16 марта. В этот же день перестанут работать каток и горка в Севкабеле. А ледовую зону у Флагштока обещают сохранить до 23 числа.