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В Санкт-Петербурге закрываются катки

Зимние развлечения заканчиваются.

В Санкт-Петербурге завершается сезон ледовых катаний, об этом самые крупные площадки сообщили в своих соцсетях. Лазерный каток в культурном квартале Брусницын уже завершил работу. Но у жителей Северной столицы ещё остаётся несколько дней, чтобы надеть коньки и окончательно попрощаться с зимой. Каток в Новой Голландии закроется 16 марта. В этот же день перестанут работать каток и горка в Севкабеле. А ледовую зону у Флагштока обещают сохранить до 23 числа.

На смену конькам уже пришли электросамокаты. Правда, двухколёсный транспорт можно арендовать только в сухие тёплые дни на безопасных участках дорог. Также скоро в городе откроют навигацию, тогда можно будет планировать прогулки на речных трамваях.