Чемпионат России по рыболовному спорту пройдет на Байкале

С 17 по 24 марта в заливе Мухор Малого моря Байкала в Ольхонском районе пройдет чемпионат России (12+) по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на мормышку со льда». Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 250 спортсменов из России, а также гости из Монголии и Беларуси, которые выступят вне зачета чемпионата.
«На Байкал приедут команды из Новосибирской, Кемеровской, Владимирской, Московской, Липецкой, Томской, Тюменской, Омской, Ярославской, Ленинградской, Нижегородской областей, Алтайского, Хабаровского, Красноярского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Бурятия и Коми. Иркутскую область представят три команды из Иркутска, Тулуна и Шелехова», — сообщил министр спорта Приангарья Павел Богатырев.
Участниками чемпионата станут мужчины и женщины старше 16 лет, имеющие квалификацию выше первого спортивного разряда. Мужчины будут соревноваться в личном и командном зачетах, женщины — только в личном. Победители и призеры определятся по суммарному весу пойманной рыбы по итогам двух туров.
По данным наблюдений за последние пять лет, толщина льда в заливе Мухор в этот период составляет от 90 до 110 см. Основные виды рыбы в этом районе — окунь, плотва (сорога), щука, бычок-подкаменщик, а также хариус. К вылову без ограничений по размеру разрешены окунь и плотва, а минимальный размер хариуса должен составлять не менее 29 см.