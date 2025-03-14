Чемпионат России по рыболовному спорту пройдет на Байкале

По данным наблюдений за последние пять лет, толщина льда в заливе Мухор в этот период составляет от 90 до 110 см. Основные виды рыбы в этом районе — окунь, плотва (сорога), щука, бычок-подкаменщик, а также хариус. К вылову без ограничений по размеру разрешены окунь и плотва, а минимальный размер хариуса должен составлять не менее 29 см.