Вокзал на станции Гончарово в Шелеховском районе капитально отремонтируют

На станции Гончарово дополнительно отремонтируют посадочные платформы. Параллельно в текущем году запланирован ремонт вокзалов на станциях Северобайкальск и Заиграево. Также будут обновлены пассажирские платформы на станциях Ангарск и Коршуниха-Ангарская, тоннели вокзалов Ангарск и Черемхово, а также платформы на станциях Братск-1, Речушка, Новочунка, Замзор, Каменск и Елань.