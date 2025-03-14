Вокзал на станции Гончарово в Шелеховском районе капитально отремонтируют

В 2025 году на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) планируется провести капитальный ремонт зданий вокзалов на станциях Наушки в Республике Бурятия и Гончарово в Иркутской области. В рамках ремонта будут обновлены кассовые залы, залы ожидания, комнаты отдыха, фасады зданий, кровля, а также заменены коммуникационные системы, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД.
На станции Гончарово дополнительно отремонтируют посадочные платформы. Параллельно в текущем году запланирован ремонт вокзалов на станциях Северобайкальск и Заиграево. Также будут обновлены пассажирские платформы на станциях Ангарск и Коршуниха-Ангарская, тоннели вокзалов Ангарск и Черемхово, а также платформы на станциях Братск-1, Речушка, Новочунка, Замзор, Каменск и Елань.