Восточный обход Краснодара перекроют в ночь на 18 марта

В связи с работами движение на этом участке будет временно приостановлено, и автомобилисты могут столкнуться с задержками до 30 минут.



Отметим, что в 2025 году планируется завершение строительства четырех надземных пешеходных переходов в поселке Псекупс и на Восточном обходе Краснодара. После ввода этих объектов в эксплуатацию, на трассе М-4 «Дон» от станицы Кущевской до Горячего Ключа, протяженностью около 270 км, не останется ни одного наземного пешеходного перехода.