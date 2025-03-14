Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восточный обход Краснодара перекроют в ночь на 18 марта

18 марта с полуночи до 04:30 на 1327 — 1328 км трассы М-4 «Дон», в районе поселка Победитель, будут проводиться работы по монтажу пролетного строения для надземного пешеходного перехода. Об этом сообщили в ГК «Автодор».

Источник: соцсети

В связи с работами движение на этом участке будет временно приостановлено, и автомобилисты могут столкнуться с задержками до 30 минут.

Отметим, что в 2025 году планируется завершение строительства четырех надземных пешеходных переходов в поселке Псекупс и на Восточном обходе Краснодара. После ввода этих объектов в эксплуатацию, на трассе М-4 «Дон» от станицы Кущевской до Горячего Ключа, протяженностью около 270 км, не останется ни одного наземного пешеходного перехода.