В связи с работами движение на этом участке будет временно приостановлено, и автомобилисты могут столкнуться с задержками до 30 минут.
Отметим, что в 2025 году планируется завершение строительства четырех надземных пешеходных переходов в поселке Псекупс и на Восточном обходе Краснодара. После ввода этих объектов в эксплуатацию, на трассе М-4 «Дон» от станицы Кущевской до Горячего Ключа, протяженностью около 270 км, не останется ни одного наземного пешеходного перехода.
Восточный обход Краснодара перекроют в ночь на 18 марта
18 марта с полуночи до 04:30 на 1327 — 1328 км трассы М-4 «Дон», в районе поселка Победитель, будут проводиться работы по монтажу пролетного строения для надземного пешеходного перехода. Об этом сообщили в ГК «Автодор».
В связи с работами движение на этом участке будет временно приостановлено, и автомобилисты могут столкнуться с задержками до 30 минут.