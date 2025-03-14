Приставы заставили крупного омского дорожника снести самовольный гараж

Омские приставы заставили ООО «Сибирский региональный союз» исполнить решение суда и снести незаконный гараж на Красноярском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Омской области.
Ранее суд по удовлетворил иск омской мэрии к ООО «Сибирский региональный союз» и признал самовольной постройкой гараж общей площадью 230 квадратных метров, расположенный по адресу: Красноярский тракт, 151 корпус 1.
По решению суда компания должна была демонтировать постройку и железобетонные забор за собственный счет и освободить земельный участок площадью 15 370 квадратных метров, относящийся к земля общего пользования.
Пристав уведомил организации о необходимости в установленный срок исполнить решение суда. Вскоре компания сообщила, что железобетонный забор демонтирован, гараж не используется, но не снесен.
ООО «Сибирский региональный союз» проигнорировало все предостережения, тогда пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительного сбора в размере 50 тысяч рублей и назначил новый срок для исполнения решения суда.
В компании пояснили, что не могут демонтировать гараж, потому что техника, которая для этого необходима, задействована в работах. Организация также сообщила, что не знает, как демонтировать строение — с фундаментом или без.
Оправдания ООО «Сибирский региональный союз» не сработали. Пристав привлек компанию к административной ответственности в виде штрафа за очередное неисполнение требований.
По информации из ЕГРЮЛ, ООО «Сибирский региональный союз» зарегистрирована в 1999 года. Основной вид деятельности компании — строительство автомобильных дорог и магистралей. Компания активно участвует в госзакупках. Согласно последним данным, она выступила исполнителем по более чем 100 госконтрактам.
Ранее «КП Омск» сообщала, что судебные приставы по решению суда закрыли на 15 дней небезопасный омский хостел. Ранее в гостиничном комплексе нашли множество нарушений пожарной безопасности.