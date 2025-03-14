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Воронежцев приглашают на бесплатную прогулку-экскурсию

Участники узнают много нового о крепости Воронеж.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 15 марта, в Воронеже пройдет бесплатная прогулка-беседа с историком Владимиром Размустовым, на которой он познакомит с историей крепости Воронеж от ее возникновения и до следов в современности.

Начало экскурсии в 15.00 от сквера Ученых напротив главного корпуса ВГУ. Историк расскажет слушателям о Летописном Воронеже и первом официальном упоминании о крепости в сохранившемся документе Боярской Думы. А также покажет, что сохранилось от древней крепости до наших дней.

Приглашаются все желающие. Подробности в паблике «Заповедный Воронеж».