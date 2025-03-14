Емец: гаджеты перетягивают внимание детей от книг

Он вместе с другими писателями из РФ прибыл на специальном «Книжном поезде» в Минск и примет участие в пятницу в международной книжной ярмарке-выставке.
Емец обратил внимание, что фэнтези остается популярным жанром среди читателей.
Это, вообще, единственный универсальный жанр. Есть остров детской литературы и взрослой. Между ними пропасть, а переброшенный жанр между ними — фэнтези.
Писатель обратил внимание на то, что среди детей число читающих уменьшается.
Гаджеты перетягивают внимание. Если раньше в классе активно читало книги человек семь-восемь, то сейчас два — это уже хорошо. Я имею в виду — вообще читают.
Выставка в Минске
Минская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) проходит в столице Беларуси с 12 по 16 марта.
Центральная тема ММКВЯ — 80-летие Победы. Запланированы и тематические дни стран ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана. День России состоится 14 марта. Всего на выставке представлены более двух десятков стран. Впервые участвуют ОАЭ.
В пятницу пройдут встречи с писателями «Книжного поезда» — большого проекта, объединяющего города и страны.
В Минске выступят: писатель-фантаст Дмитрий Емец, автор популярных молодежных романов Ася Лавринович, детские писатели Катя Матюшкина и Валентин Постников, писатели Валерий Попов и Олег Рой.