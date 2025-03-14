В Иглинском районе Башкирии обнаружили 2 незаконные свалки

Свалки бытовых отходов обнаружены на территории Иглинского сельсовета в ходе мониторинга земель сельхозназначения. Площадь одной свалки — 14,8 га, другой — порядка 2,5 га. Собственнику земли вынесено предостережение о недопустимости загрязнения земель, что является нарушением Земельного кодекса РФ.