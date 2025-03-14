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В Иглинском районе Башкирии обнаружили 2 незаконные свалки

Две незаконные свалки твердых бытовых отходов общей площадью свыше 17 га выявлено региональным управлением Россельхознадзора в Иглинском районе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ

Свалки бытовых отходов обнаружены на территории Иглинского сельсовета в ходе мониторинга земель сельхозназначения. Площадь одной свалки — 14,8 га, другой — порядка 2,5 га. Собственнику земли вынесено предостережение о недопустимости загрязнения земель, что является нарушением Земельного кодекса РФ.