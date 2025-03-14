Казахстанцы побили рекорд по вызову такси

Общее количество пассажиров, перевезенных в январе-феврале 2025 года, выросло в 2,4 раза, до 20,6 миллионов человек. Такого не было с 2022 года.
Ударными оказались оба месяца — и январь, и февраль: значения каждого из них колеблются вокруг 10-миллионной отметки. В целом показатель остается высоким уже пять месяцев подряд (более 7 млн за месяц). Да и ранее в 2024 году, к слову сказать, тоже отмечались довольно высокие уровни.
В представленном ниже графике нет и намека на сезонный спрос, подчеркивают специалисты.
При этом, точное количество пассажиров аналитики представить не могут.
Определение того, сколько раз население воспользовалось услугами такси, связано со сложностями. Во всяком случае, пока мы еще не столкнулись с тем, чтобы на каждом пассажирском сидении такси был установлен датчик, который бы срабатывал каждый раз, когда на него кто-то садился.
Увеличилось и количество таксистов в Казахстане. Связывают это с тем, что самозанятых таксистов вовлекают в систему налогообложения и социального обеспечения.
Для получения заказов через интернет-платформу им рекомендуют регистрироваться в качестве ИП с применением специального налогового режима. Одна из компаний-перевозчиков отметила, что число таксистов, работающих как ИП, заметно увеличилось.