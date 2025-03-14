Казахстанцы побили рекорд по вызову такси

Определение того, сколько раз население воспользовалось услугами такси, связано со сложностями. Во всяком случае, пока мы еще не столкнулись с тем, чтобы на каждом пассажирском сидении такси был установлен датчик, который бы срабатывал каждый раз, когда на него кто-то садился.