В Омске водители больше часа простояли на переезде

Ранее мы сообщали, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России пресекли попытку незаконного перехода границы в Омской области. В пункте пропуска «Исилькуль» задержан гражданин одной из азиатских стран, который пытался проникнуть в Россию, спрятавшись в туалете поезда.