В Омске водители больше часа простояли на переезде

В посёлке Магистральный произошёл инцидент на железнодорожном переезде: из-за ошибок в организации перевозок железнодорожный состав остановился прямо на переезде, что привело к блокировке движения автотранспорта на час.
По результатам проверки Западно-Сибирской транспортной прокуратуры руководителю Западно-Сибирской дирекции управления движением ОАО «РЖД» было внесено представление об устранении нарушений. После инцидента железнодорожники ввели новые меры безопасности, включая специальную технологию пропуска автотранспорта при возникновении подобных ситуаций.
Ранее мы сообщали, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России пресекли попытку незаконного перехода границы в Омской области. В пункте пропуска «Исилькуль» задержан гражданин одной из азиатских стран, который пытался проникнуть в Россию, спрятавшись в туалете поезда.