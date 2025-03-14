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Новосибирск встречает хорошую погоду: ТЭЦ уменьшит подачу тепла

Специалисты приступают к регулировке температуры теплоносителя.

Источник: Freepik

В Новосибирске наступило потепление. Так, в связи с изменением погодных условий, местные ТЭЦ начинают корректировать температуру теплоносителя, сообщает СГК в своем Telegram-канале 14 марта.

Чтобы избежать перегрева в домах, температура будет понижена к субботе, 15 марта, с нынешних 85−89 градусов до 80−84 градусов, в зависимости от конкретной ТЭЦ.

«Если прогнозы о дальнейшем установлении плюсовых температур сбудутся, то с 17 марта выйдем на подачу теплоносителя температурой 75 градусов — по всем четырем ТЭЦ Новосибирска. Это предусмотрено температурным графиком, утвержденным на текущий отопительный сезон», — сообщает СГК Новосибирск.

Ранее мы писали о том, что подачу воды и тепла нормализовали на Пермитина после вмешательства прокуратуры.

Лашко Алина