Новосибирск встречает хорошую погоду: ТЭЦ уменьшит подачу тепла

В Новосибирске наступило потепление. Так, в связи с изменением погодных условий, местные ТЭЦ начинают корректировать температуру теплоносителя, сообщает СГК в своем Telegram-канале 14 марта.
Чтобы избежать перегрева в домах, температура будет понижена к субботе, 15 марта, с нынешних 85−89 градусов до 80−84 градусов, в зависимости от конкретной ТЭЦ.
«Если прогнозы о дальнейшем установлении плюсовых температур сбудутся, то с 17 марта выйдем на подачу теплоносителя температурой 75 градусов — по всем четырем ТЭЦ Новосибирска. Это предусмотрено температурным графиком, утвержденным на текущий отопительный сезон», — сообщает СГК Новосибирск.
Ранее мы писали о том, что подачу воды и тепла нормализовали на Пермитина после вмешательства прокуратуры.
Лашко Алина