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В Иркутске два университета утвердили список кандидатов на пост ректора

Ректоров выберут путем тайного голосования в Иркутском и Байкальском госуниверситетах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском и Байкальском госуниверситетах утвердили кандидатов на должность ректора. Как стало известно КП-Иркутск, в ИГУ на пост ректора претендует пять человек: Олег Архипкин, Алексей Вокин, Владимир Дресвянский, Игорь Чапыгин и Александр Шмидт.

— Комиссия по выборам ректора БГУ приняла документы от шести кандидатов на замещение этой должности, в том числе от исполняющего обязанности ректора вуза, д. ю. н., профессора Олега Грибунова, — сказано на официальном сайте БГУ.

Сейчас специалистам предстоит направить документы в Министерство науки и высшего образования России, где 9 апреля пройдет аттестация кандидатов. Напомним, итоговое голосование тайное, участие принимают как студенты, так и работники университетов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что метеорологи прогнозируют повышение уровня воды на четырех реках Иркутской области.