В Иркутске два университета утвердили список кандидатов на пост ректора

В Иркутском и Байкальском госуниверситетах утвердили кандидатов на должность ректора. Как стало известно КП-Иркутск, в ИГУ на пост ректора претендует пять человек: Олег Архипкин, Алексей Вокин, Владимир Дресвянский, Игорь Чапыгин и Александр Шмидт.