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В Сочи обследовали морское дно на наличие нефтепродуктов

В Сочи не нашли нефтепродукты на дне моря.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи обследовали морское дно на наличие нефтепродуктов. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошушин в своем telegram-канале.

Водолазы проверили морское дно в нескольких точках. В результате следы нефтепродуктов не найдены.

«От начала летнего курортного сезона нас отделяют два месяца, море прогревается ежедневно и нужно подготовить пляжи. Мониторинг продолжаем и на всем протяжении береговой полосы», — сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

Специалисты проверяют незакрепленные территории. Пользователи официальных пляжей осматривают гальку ежедневно. Результаты направляют в мэрию Сочи.

Как сообщает научное сообщество, движение морского течения в настоящее время исключает попадание нефтепродуктов в сторону Сочи.

«Обстановка в нашем городе благополучная», — добавил Андрей Прошунин.