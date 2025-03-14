В Сочи обследовали морское дно на наличие нефтепродуктов. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошушин в своем telegram-канале.
Водолазы проверили морское дно в нескольких точках. В результате следы нефтепродуктов не найдены.
«От начала летнего курортного сезона нас отделяют два месяца, море прогревается ежедневно и нужно подготовить пляжи. Мониторинг продолжаем и на всем протяжении береговой полосы», — сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.
Специалисты проверяют незакрепленные территории. Пользователи официальных пляжей осматривают гальку ежедневно. Результаты направляют в мэрию Сочи.
Как сообщает научное сообщество, движение морского течения в настоящее время исключает попадание нефтепродуктов в сторону Сочи.
«Обстановка в нашем городе благополучная», — добавил Андрей Прошунин.